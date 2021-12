Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Spezia

Dopo aver conquistato il primo posto nel girone di Conference League, la Roma affronta all’Olimpico lo Spezia nel posticipo della 17a giornata di Serie A. In casa giallorossa, vista la squalifica di Zaniolo, Mourinho potrebbe dare un’altra chance alla coppia Mayoral-Abraham, anche se scalpita Shomurodov. Nel club ligure assente Nzola, in attacco agiranno Manaj e Strelec, in leggero vantaggio su Verde. Ecco le probabili formazioni del match:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitatryan, Vina; Borja Mayoral, Abraham. All. Mourinho

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Kovalenko, Sala, Maggiore, S. Bastoni; Strelec, Manaj. All. Thiago Motta

FOTO: Instagram Roma