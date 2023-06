Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Spezia

Gara delicata all’Olimpico tra Roma e Spezia. In ballo punti per l’Europa e per la salvezza. La Roma torna in campo dopo la delusioje dell’Europa League, lo Spezia si gioca la permanenza in massima serie.

In casa giallorossa, non ci sarà Mourinho in panchina. Da valutare le condizioni di diversi giocatori dopo la finale, si va verso Pellegrini e Dybala titolari alle spalle di Dybala.

In casa Spezia, Semplici dovrà fare i conti con le condizioni di Ampadu, uscito dolorante dalla sfida con il Torino. Il giocatore dovrebbe non essere rischiato dall’inizio.

Queste le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio: Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Bove, Wijnaldum, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Abraham. Allenatore: Mourinho.

SPEZIA (3-5-2): Zoet; Wiśniewski, Ampadu, Nikolaou; Amian, Bourabia, Ekdal, Agudelo, Reca; Gyasi, Nzola. Allenatore: Semplici.

Foto: twitter Roma