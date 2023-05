Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Siviglia

A Budapest domani alle 21 si gioca la finale di Europa League tra Roma e Siviglia.

In casa giallorossa, Dybala si è allenato regolarmente nella rifinitura ma parte dalla panchina, come ammesso da Mourinho, che ha detto che l’argentino ha 20-30 minuti nelle gambe. Spinazzola sta bene e giocherà titolare sulla sinistra, a destra Celik. In mediana torna Cristante in coppia con Matic. In difesa Mancini, Smalling e ballottaggio Ibanez–Llorente, con il brasiliano favorito per il terzo posto. Davanti Pellegrini ed El Shaarawy dietro ad Abraham.

In casa Siviglia, in difesa dovrebbero giocare Gudelj e Marcao al posto di Badè, che oggi si è fermato nella partitella con la squadra. A sinistra out Acuna (squalificato per un rosso con la Juve) tocca ad Alex Telles. Davanti Ocampos, Torres e Gil dietro a En Nesyri.

Queste le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. All. Mourinho.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bono; Navas, Marcao, Gudelj, Telles; Rakitic, Fernando; Ocampos, Torres, Gil; En-Nesyri. All. Mendilibar.

Foto: Instagram Europa League