Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Sheriff

La Roma cerca il primo posto nel girone di Europa League. Deve cercare di battere lo Sheriff con il massimo dei gol possibili e sperare in un risultato negativo dello Slavia Praga.

In casa giallorossa, out Dybala, Mourinho dovrebbe scegliere la coppia pesante in attacco, con Belotti e Lukaku. A centrocampo dovrebbe tornare Renato Sanches. In difesa, Celik, Cristante, LIorente.

Per lo Sheriff, possibile 4-4-1-1, con Ankeren unico terminale offensivo.

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, LIorente; Karsdorp, Renato Sanches, Bove, Aouar, Zalewski; Lukaku, Belotti. All. Mourinho.

SHERIFF (4-4-1-1): Koval; Artunduaga, Toval, Kiki, Zohouri; Mbekeli, Ademo, Talal, Joao Paulo; Ricardinho; Ankeren. All: Bordin.

