Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Shakhtar Donetsk

La Roma di Paulo Fonseca ospiterà questa sera lo Shakhtar Donetsk per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Sarà un match sicuramente particolare per il tecnico portoghese che, come noto, ha un passato alla guida della formazione ucraina. Al di là dell’aspetto emotivo, la Roma vuole dar seguito alla vittoria in campionato con il Genoa e provare a indirizzato la qualificazione già da questa sera.

Fonseca conferma la difesa a tre: davanti a Paul Lopez giocheranno Mancini, Smalling e Kumbulla. In cabina di regia Cristante è favorito su Diawara per far coppia con Villar, con Karsdorp e Spinazzola sugli esterni. Pedro e Pellegrini giostreranno alle spalle di Mkhitaryan.

Nello Shakthar: Maycon giocherà regista, con Tete, Marlos, Antonio, Taison alle spalle di Moraes.

Le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Cristante, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Mkhitaryan. Allenatore: Fonseca.

Shakthar Donetsk (4-1-4-1): Trubin; Dodo, Vitao, Matviienko, Ismaily; Maycon; Tete, Marlos, Antonio, Taison; Moraes. Allenatore: Castro.

Foto: twitter Roma