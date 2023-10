Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Servette

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Ancora fuori Smalling, Llorente e Renato Sanches, Un’emergenza in difesa che impone la conferma di Cristante come centrale difensivo: insieme a lui Mancini e Ndicka davanti a Svilar. Sulle fasce possono giocare dall’inizio Karsdorp e Zalewski, fiducia in regia a Paredes affiancato da Bove e dal ritrovato Aouar. Possibile riposo per capitan Pellegrini così come Dybala ma non Lukaku: il belga partirà dall’inizio insieme a Belotti in attacco, reparto dove potranno ritagliarsi spazio anche El Shaarawy e Azmoun.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Cristante, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Zalewski; Lukaku, Belotti. All. Mourinho

SERVETTE (4-4-2): Mall; Bolla, Vouilloz, Severin, Mazikou; Kutesa, Douline, Cognat, Stevanovic; Bedia, Antunes. All. Weiler

Foto: Twitter Roma