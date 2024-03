Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Sassuolo

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Roma e Sassuolo per la ventinovesima giornata di Serie A. De Rossi prepara diversi cambi rispetto a Brighton. Convocato Lukaku: Big Rom ha recuperato dall’infiammazione all’anca ma partirà dalla panchina. Non ce la fa, invece, Dybala che resterà ai box per una lesione all’adduttore della coscia destra. Dunque, spazio dal 1′ ad Aouar e Azmoun, con El Shaarawy a completare l’attacco. Due squalificati per Ballardini, senza Doig e Thorstvedt. Ancora out Toljan, rientra Viti.

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Aouar, Azmoun, El Shaarawy. All. De Rossi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Viti; Racic, Boloca; Bajrami, Matheus Henrique, Laurienté; Pinamonti, All. Ballardini

Foto: Instagram Roma