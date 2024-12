Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Sampdoria

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Roma e Sampdoria per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ranieri è intenzionato a riproporre Dovbyk dal 1′, con Saelemaekers e Baldanzi alle spalle e Dybala in panchina. In difesa spazio ancora a Celik. Mancini è squalificato, Hummels non ha recuperato dalla febbre, mentre Paredes ha smaltito l’influenza e sarà titolare. Dall’altra parte Semplici dovrebbe confermare la difesa a 3, con Tutino e Coda in attacco.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Hermoso; Abdulhamid, Pisilli, Paredes, Angelino; Saelemaekers, Baldanzi; Dovbyk. All. Ranieri

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Venuti, Meulensteen, Riccio; Depaoli, Benedetti, Ricci, Bellemo, Ioannou; Tutino, Coda. All. Semplici

Foto: Instagram Roma