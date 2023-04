Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Sampdoria

Alle 18 domani la Roma ospita la Sampdoria. I giallorossi vogliono continuare la corsa Champions, la Samp, dopo la vittoria con il Verona, vuole continuare a sperare per la salvezza.

In casa Roma, emergenza totale in difesa per Mourinho, che deve fare i conti con quattro squalificati e lo stop di Karsdorp. Probabile difesa a 3 con Smalling in mezzo, Llorente e Celik i due braccetti. In mediana, Matic e Wijnaldum, esterni Zalewski e Spinazzola. Davanti Dybala e Pellegrini alle spalle di Abraham.

In casa Samp, Stankovic dovrà fare a meno di Nuytinck, squalificato, ma ritrova Rincon. Davanti Djuricic e Cuisance alle spalle di Gabbiadini. Out Sabiri e Gunter

Queste le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Llorente, Smalling, Celik; Zalewski, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Turk; Zanoli, Murillo, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Djuricic, Cuisance; Gabbiadini.

Allenatore: Stankovic.

Foto: Wikipedia