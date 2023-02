Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Salisburgo

Domani alle 21 scenderanno in campo Roma e Salisburgo per la gara di ritorno dei playoff di Europa League. Mourinho è pronto a riabbracciare Dybala ed Abraham per cercare di strappare il pass per gli ottavi di finale della competizione. In porta ci sarà il solito Rui Patricio con Smalling, Ibanez e Mancini a proteggerlo. Possibile ritorno da titolare per Zalewski, subentrato nel corso dell’ultima gara disputata contro l’Hellas Verona, mentre ci sarà Spinazzola sulla corsia opposta. Cristante e Matic in mediana, con Pellegrini e la Joya dietro le spalle di Abraham,

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Bernardo, Wober, Ulmer; Sucic, Seiwald, Kjaergaard; Adamu; Fernando, Okafor.

Foto: Twitter Roma