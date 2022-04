Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Salernitana

Vincere per superare la delusione data dalla sconfitta in Conference League e mantenere un passo importante in vista della lotta per l’Europa: è questo l’obiettivo della Roma, che domani sarà in campo alle ore 18 contro la Salernitana. José Mourinho dovrà fare a meno dello squalificato Lorenzo Pellegrini e dell’indisponibile Gianluca Mancini, con il terzetto difensivo che dovrebbe essere composto da Smalling, Ibanez e Kumbulla. Ballottaggio sulla destra fra Ainsley Maitland-Niles e Rick Karsdorp.

In casa granata mancheranno gli ex Federico Fazio e Diego Perotti, si dovrebbero giocare una maglia Mikael e Frank Ribery.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Maitland-Niles, Cristante, Veretout, El Shaarawy; Zaniolo; Mkhitaryan, Abraham. All. Mourinho