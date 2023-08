Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Salernitana

La Roma fa il suo esordio con la Salernitana all’Olimpico, senza Mourinho, squalificato. In casa giallorossa. Dybala e Pellegrini squalificati, in campo i nuovi Kristensen e Aouar. Attacco con Belotti ed El Shaarawy in un 3-5-2.

In casa Salernitana, Sousa recupera Lovato. Dubbi in mediana ed in attacco con l’allenatore che deve decidere se far partire dall’inizio Dia. . Non convocati gli ultimi arrivati Ikwuemesi e Stewart.

Queste le probabili formazioni:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Aouar, Cristante, Bove, Spinazzola; El Shaarawy, Belotti.

Allenatore: Mourinho (squalificato).

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Fazio; Sambia, M.Coulibaly, L.Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Botheim.

Allenatore: Sousa.

Foto: Wikipedia