Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Parma

Il lunch match della domenica vede la sfida all’Olimpico tra Roma e Parma, due squadre in difficoltà.

In casa Roma, in difesa Hummels, Mancini e Ndicka formeranno il pacchetto arretrato. Cristante ha ancora dolore ed è difficile che possa essere a disposizione. Regista di centrocampo sarà Paredes. Davanti candidatura scontata quella di Dovbyk con Dybala a supporto. Unico dubbio El Shaarawy-Pellegrini con il primo favorito.

Per il Parma, si è fermato Estevez che ha accusato un problema al flessore. Niente trasferta romana per il centrocampista argentino. Davanti alla difesa agiranno quindi Keita e Soh. Hernani in pole come riferimento centrale alle spalle di Bonny

Queste le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekears, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. All. Ranieri

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Delprato, Balogh, Valeri; Sohm, Keita; Man, Hernani, Cancellieri; Bonny. All. Pecchia

Foto: sito Roma