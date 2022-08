Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Monza

Domani Roma e Monza scenderanno in campo all’Olimpico alle ore 20.45 per la quarta giornata di Serie A. Mourinho non lascerà spazio a un po’ di turnover. Modulo confermato con il 3-4-2-1 e Rui Patricio in porta. Solito terzetto in difesa con Mancini, Smalling e Ibanez, mentre potrebbero cambiano le fasce: dentro Celik e Zalewski, fuori Spinazzola e Karsdorp. In mediana ancora Cristante e Matic, mentre dietro Abraham confermati Dybala e Pellegrini. Guardiamo ora il Monza. Mister Stroppa recupera Marlon, il difensore brasiliano andrà a completare la difesa con Marrone e Carlos Augusto. Pessina si gioca una maglia da titolare con Colpani, verso la conferma Valoti. Nel ruolo di play basso Sensi è in vantaggio su Barberis, sugli esterni invece spazio a Birindelli e Molina. In attacco verrà riconfermata la coppia Petagna–Caprari, Di Gregorio è ancora favorito su Cragno.

Roma(3-4-2-1): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Mancini; Zalewski, Cristante, Matic, Celik; Pellegrini, Dybala; Abraham. All. José Mourinho

Monza(3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Marrone, Carlos Augusto; Birindelli, Valoti, Sensi, Pessina; Caprari, Petagna. All. Stroppa

Foto: Twitter Roma