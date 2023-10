Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Monza

Il lunch match di domenica è la sfida tra Roma e Monza all’Olimpico.

In casa giallorossa, Mourinho ha annunciato l’assenza di Smalling e il ritorno di Llorente. Cristante torna a centrocampo Ancora out Dybala, Pellegrini e Renato Sanches. Nel 3-5-2, attacco affidato a Belotti e Lukaku.

Per il Monza, possibile 3-4-2-1 per Palladino, con Dani Mota e Colpani alle spalle di Colombo.

Queste le probabili formazioni:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Aouar, Spinazzola; Lukaku, Belotti. All. Mourinho



MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Dani Mota; Colombo. All. Palladino

Foto: Wikipedia