Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Ludogorets

Domani alle 21, all’Olimpico, la Roma deciderà il suo destino in Europa League contro il Ludogorets. Un solo risultato utile alla qualificazione: la vittoria. Per Mourinho nessun dubbio in difesa: Smalling guiderà le operazioni affiancato da Kumbulla e Ibanez. In mezzo al campo, viaggiano verso la conferma Cristante e Camara, sulle fasce ci saranno Karsdorp e Zalewski. Pochi dubbi per l’attacco, vista la squalifica di Zaniolo e l’infortunio di Dybala: agirà Pellegrini alle spalle della coppia Belotti–Abraham.