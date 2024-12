Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Lecce

Il posticipo del sabato sera in Serie A è una sfida inaspettatamente in zone basse di classifica. La Roma ospita il Lecce all’Olimpico.

In casa Roma, Dovbyk a rischio per influenza. Se non ce la fa davanti spazio a Dybala ed El Shaarawy, con Pellegrini fuori dai titolari. A centrocampo gioca Pisilli dopo la squalifica e non Cristante, alle prese con un problema alla caviglia. In difesa Hummels ha recuperato, Mancini e Ndicka ai lati. Cambia l’esterno destro: Saelemaekers favorito su Celik

In casa Lecce, out Gallo, Dorgu dovrebbe tornare nel ruolo originario di terzino sinistro. Al suo posto chance dal 1′ a Rebic, entrato benissimo sia contro il Venezia che contro i bianconeri, con tanto di gol decisivo. Ancora fuori Banda. Ancora Tete Morente nel tridente, a centrocampo si prosegue con Coulibaly e Rafia mezzali ai lati di Ramadani.

Queste le probabili formazioni:

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes; Pisilli, Angelino; El Shaarawy, Dybala. All. Ranieri

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Dorgu; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Morente, Krstovic, Rebic. All. Giampaolo