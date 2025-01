Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Lazio

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Roma e Lazio per la diciannovesima giornata di Serie A. Ranieri, reduce dal pareggio di San Siro con il Milan, ha un solo dubbio di formazione fra Pisilli ed El Shaarawy. Ancora panchina per il capitano Pellegrini. Nella Lazio l’unico ballottaggio reale sembra essere quello fra Dele Bashiru e Dia per il posto alle spalle di Castellanos.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saeleaekers, Konè, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele Bashiru; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Baroni

Foto: Instagram Roma