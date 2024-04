Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Lazio

Alle 18, domani, super sfida con il derby della Capitale tra Roma e Lazio all’Olimpico.

In casa giallorossa, possibile 4-3-3 per De Rossi. Celik in vantaggio su Karsdorp per il ruolo di terzino destro. Ndicka è squalificato, le alternative sono Huijsen, Llorente e Smalling: il giovane spagnolo sembra il favorito per una maglia da titolare accanto a Mancini. Dybala torna titolare insieme a Lukaku ed El Shaarawy nel tridente offensivo.

Per la Lazio, Tudor deve fare a meno di Zaccagni per circa un mese. Possibile 3-4-1-2 per il tecnico croato. Mandas ancora tra i pali, difesa con Casale, Romagnoli e Gila. Diversi ballottaggii tra centrocampo e attacco. Tudor sceglierà tra Cataldi-Vecino, Luis Alberto-Isaksen e Immobile-Castellanos con i primi favoriti.

Queste le probabili formazioni:

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All.: De Rossi

LAZIO (3-4-1-2): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Cataldi, Felipe Anderson; Kamada, Luis Alberto; Immobile. All. Tudor

Foto: twitter Roma