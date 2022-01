Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Juventus

Una delle super sfide della 21a giornata di Serie A. vede in campo all’Olimpico, Roma-Juventus, una sfida importante per la rincorsa alla zona Champions.

Emergenza in difesa per Mourinho, costretto a fare i conti con le squalifiche di Karsdorp e Mancini. Out anche Zaniolo. Nel 3-5-2, Mkhitaryan affianca Abraham in attacco. Possibile esordio di Maitland-Niles come esterno destro. In mediana, Pellegrini, Cristante e Veretout.

In casa Juve, Chiellini è negativo al tampone ma parte dalla panchina. De Sciglio agirà a sinistra al posto di Alex Sandro. Dybala verso una maglia da titolare, con Chiesa e Bernardeschi alle spalle di Kean. Panchina per Morata. In mediana, probabili Bentancur e Locatelli.

Queste le probabili formazioni:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Maitland-Niles, Veretout, Cristante, Pellegrini, Vina; Mkhitaryan Abraham. Allenatore: Mourinho.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, De Sciglio; Locatelli, Bentancur; Chiesa, Dybala, Bernardeschi; Kean. Allenatore: Landucci (Allegri squalificato).