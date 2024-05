Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Juventus

Scontro diretto in chiave Champions tra Roma e Juventus, con i giallorossi chiamati a rispondere in campionato al brutto ko in Europa League con il Bayer Leverkusen. La Juve invece vuole sigillare il discorso Champions.

In casa Roma, a destra pronto Llorente al posto di Karsdorp. In difesa, Mancini e Smalling dovrebbe essere la coppia di titolari. A sinistra Spinazzola. Cristante, Paredes e Pellegrini a centrocampo. In attacco Dybala, Lukaku ed El Shaarawy, ma occhio alle chance Zalewski, che potrebbe far riposare il “faraone”.

In casa Juve, Allegri pronto a qualche cambio rispetto alla squadra che ha pareggiato contro il Milan: Cambiaso torna a destra, Kostic a sinistra, con McKennie mezzala insieme a Rabiot e Locatelli a completare la mediana. Gatti, Bremer e Danilo in difesa. In attacco Chiesa in coppia con Vlahovic. Out Yildz e Alex Sandro.

Queste le probabili formazioni:

ROMA (4-3-3): Svilar; Llorente, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, Zalewski. All. De Rossi

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri

Foto: twitter Roma