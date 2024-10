Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Inter

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Roma e Inter per l’ottava giornata di Serie A. Tra i giallorossi fuori Hermoso e dentro Zalewski, con Angelino che agirà da difensore centrale. Dovbyk ci sarà, nonostante sia tornato acciaccato dalla Nazionale. Juric ritrova anche Dybala titolare. Nell’Inter out per infortunio Zielinski e Asllani, quest’ultimo ha riportato un trauma contusivo al ginocchio. Inzaghi proverà a recuperare entrambi per la trasferta di Champions a Berna. A centrocampo torna Barella dal 1° minuto.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Angeliño; Celik, Koné, Cristante, Zalewski ; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Juric

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi

ìFoto: Instagram Roma