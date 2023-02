Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Hellas Verona

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Roma e Hellas Verona per la ventitreesima giornata di Serie A. José Mourinho dovrà fare a meno di Paulo Dybala e ripartirà da Rui Patricio tra i pali, con il terzetto di centrali composto da Mancini, Smalling e Ibanez. Celik a destra, Zalewski a sinistra con Cristante e Bove in mezzo. Sulla trequarti, invece, ci sarà sicuramente El Shaarawy, mentre Pellegrini. resta in dubbio dopo la gara di Europa League dalle quale è uscito acciaccato. Se non ce la dovesse farcela il capitano, pronto Volpato. In attacco Abraham. Dopo il clean sheet con la Salernitana, Zaffaroni potrebbe confermare in blocco la difesa schierata lunedì, con Magnani e Coppola nel ruolo di braccetti ai lati di Isak Hien. Faraoni ha smaltito l’infortunio e insegue una maglia dal 1′, ma Depaoli resta in vantaggio per l’out di destra. In mediana ci saranno Duda e Tamèze, con Josh Doig a sinistra. Djuric è ai box per un infortunio al menisco, ci sarà Adolfo Gaich a guidare l’attacco scaligero, con Lazovic e Ngonge a suo supporto.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Mancini; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; El Shaarawy, Volpato; Abraham

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Coppola; Depaoli, Duda, Tameze, Doig; Lazovic, Ngonge, Gaich

Foto: Twitter Roma