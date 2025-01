Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Genoa

Domani parte la 21a giornata di Serie A con l’anticipo del venerdì tra Roma e Genoa.

In casa giallorossa, Ranieri dovrebbe tornare al 3-5-2. Il tandem d’attacco sarà composto da Dybala e Dovbyk. Non partirà dal 1′ Pellegrini. Le corsie esterne saranno presidiate da Angelino e Saelemaekers. Difesa a tre con Mancini, Hummels e Ndicka.

In casa Genoa, Vieira va verso un 4-3-3. Out Badelj, fermato da un piccolo problema fisico. Ballottaggio tra Kasa e Masini, con il secondo favorito. In attacco Zanoli e Miretti esterni offensivi e Pinamonti centrale.

Queste le probabili formazioni:

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Konè, Paredes, Pisilli Angelino; Dybala, Pellegrini. All. Ranieri

GENOA (4-3-3): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup, Thorsby; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Patrick Vieira

Foto: sito Roma