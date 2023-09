Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Frosinone

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Roma e Frosinone per la settima giornata di Serie A. Emergenza in difesa per Mourinho dopo la sconfitta per 4-1 contro il Genoa. Il tecnico portoghese è orientato a schierare Celik e N’Dicka con Mancini centrale. Davanti Pellegrini e Dybala alle spalle di Lukaku. Nel Frosinone invece Di Francesco punta su Soulé e Cheddira per provare a sorprendere la sua ex squadra.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Celik, Mancini, N’dicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Lukaku. All. Mourinho

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Garritano, Mazzitelli, Barrenechea; Soulé, Cheddira, Baez. All. Di Francesco

Foto: Twitter Roma