Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Fiorentina

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Roma e Fiorentina per la quindicesima giornata di Serie A. Mourinho dovrà fare ancora a meno di Smalling e Kumbulla. In mezzo al campo sarà Paredes ad avere le chiavi della cabina di regia, ancora in dubbio Pellegrini. In pole c’è Aouar come mezzala con Cristante a completamento del pacchetto di interni Capitolo corsie esterne: con tutti a disposizione possibile qualche rotazione/staffetta. Al momento Zalewski è in pole per la fascia sinistra mentre a destra il duello potrebbe vincerlo Kristensen. Per Italiano persiste il dubbio Nico Gonzalez: reduce da due assenze: l’argentino ha saltato l’ultima di campionato e l’impegno in Coppa Italia. Italiano sperava che l’argentino recuperasse a pieno ma gli acciacchi continuano. Il dubbio presenza in vista della Roma resta. Là davanti Ikoné ha avuto l’influenza mentre Kouamé convive con un problema al ginocchio. Bonaventura ci sarà mentre sulla sinistra Sottil e Brekalo si giocano una maglia. In difesa si va verso la coppia Martinez Quarta-Milenkovic.

ROMA(3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Aouar, Zalewski; Dybala, Lukaku. All.: José Mourinho

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arhtur, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Nzola. All. Italiano

Foto: Twitter Roma