Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Fiorentina

Uno dei match più attesi di questa prima giornata di campionato 2021-22, è certamente la gara tra Roma e Fiorentina all’Olimpico, che vedrà il ritorno di Mourinho in Serie A dopo 11 anni.

Il portoghese dovrebbe partire con il trio Zaniolo-Mkhitaryan-El Shaarawy alle spalle di Shomurodov, con Abraham pronto a subentrare dalla panchina. In mezzo al campo spazio per Cristante e Diawara, i terzini saranno Karsdorp e Vina. Si ferma Smalling, sostituito da Ibanez.

Per la Fiorentina esordio di Italiano in panchina. Alcuni dubbi su chi schierare fra Igor e Martinez Quarta accanto a Milenkovic, e la composizione del centrocampo. Intoccabile Pulgar: Castrovilli, Maleh e Bonaventura lottano per i due posti rimanenti. Vlahovic gioca al centro dell’attacco con Callejon e Gonzalez al suo fianco.

Queste le probabili formazioni:

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Cristante, Diawara; Zaniolo, Mkhitaryan. El Shaarawy; Shomurodov. Allenatore: Mourinho.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, M.Quarta, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Maleh; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. Allenatore: Italiano

