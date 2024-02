Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Feyenoord

Domani alle 21 scenderanno in campo Roma e Feyenoord per il ritorno dei playoff di Europa League. Due cambi per De Rossi rispetto all’andata. A centrocampo non ci sarà Bove per squalifica: al suo posto spazio a Cristante. In attacco c’è El Shaarawy che completerà il tridente con Dybala e Lukaku. Tra gli olandesi torna Jahanbakhsh e c’è Gimenez dal 1′

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All.: De Rossi

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Hartman, Hancko, Beelen, Nieuwkoop; Timber, Wieffer, Stengs; Paixao, Gimenez, Jahanbakhsh. All.: Slot

Foto: Instagram Roma