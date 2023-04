Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Feyenoord

Domani alle 21 scenderanno in campo, all’Olimpico, Roma e Feyenoord per la gara di ritorno dei quarti di Europa League. Mourinho dovrà sciogliere il dubbio su Paulo Dybala: la Joyasi è allenato con il gruppo anche oggi ed è recuperato, ma resta da capire quanti minuti avrà e se partirà dal primo minuto. In difesa, rispetto al campionato, tornerà Ibanez al fianco di Smalling e Mancini. A centrocampo ci sarà Matic al fianco di Cristante, con Wijnaldum in ballottaggio con Dybala per un posto al fianco di Pellegrini, destro Abraham.

ROMA(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

FEYENOORD(4-3-3): Bijlow; Geertruida, Tauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Kokcu , Sszymanksi; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi.

Foto: Twitter Roma