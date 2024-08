Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Empoli

La Roma ospita l’Empoli domani alle 20.45 all’Olimpico.

De Rossi ritrova Paredes, squalificato al debutto dei giallorossi in campionato a Cagliari. In mediana Cristante è in vantaggio su Le Fée, in attacco Dybala favorito su El Shaarawy. Come punta centrale confermato Dovbyk, l’altro esterno Soulé.

In casa Empoli, D’Aversa (ancora squalificato) conferma la stessa formazione vista contro il Monza. Linea di difesa composta da Walukiewicz, Ismajli e Viti. In attacco Colombo con a supporto Fazzini e Esposito.

Queste le probabili formazioni:

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Soulé, Dovbyk. All. De Rossi

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Walukiewicz, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Maleh, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. All. D’Aversa (squalificato c’è Sullo in panchina).

Foto: twitter Roma