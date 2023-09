Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Empoli

Tegola per Mourinho che oltre a Pellegrini perde Smalling per il match con l’Empoli. Ok Mancini e Aouar. Non al meglio Paredes e Sanches. Esordio in vista per Ndicka e per Lukaku dal primo minuto.

La Roma dovrebbe schierarsi con un 3-5-2, tra i pali Rui Patricio, Mancini, N’Dicka e Llorente in difesa. Kristensen a destra, Spinazzola a sinistra, in mediana Bove, Cristante e Aouar. In attacco Dybala, Lukaku.

In casa Empoli, probabile 4-3-3, con un tridente interssante con Cambiaghi, Caputo e Baldanzi.

Queste le probabili formazioni: