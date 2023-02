Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Empoli

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Roma ed Empoli per la ventunesima giornata di Serie A. I giallorossi di Mourinho dovranno ripartire dopo l’eliminazione in Coppa Italia per mano della Cremonese. In difesa lo Special One si affiderà alle solite certezze: Rui Patricio tra i pali, Mancini-Smalling-Ibanez completeranno il terzetto davanti al portiere portoghese. Celik e Zalewski sulle fasce, Matic e Cristante completeranno la linea mediana giallorossa. Abraham guiderà l’attacco, alle sue spalle la coppia formata da Dybala e Pellegrini. Zanetti, invece, dovrà fare a meno di Ismajli, al suo posto De Winter. Ebuehi in vantaggio su Stojanovic sulla corsia destra. Nessun dubbio su Luperto e Parisi. Confermati Akpa-Akpro, Marin e Bandinelli in mediana. Spazio a Baldanzi dietro Caputo e Satriano (in vantaggio su Piccoli).

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Abraham

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano.

Foto: Mourinho Instagram