Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Dinamo Kiev

Alle 18. 45 domani allo Stadio Olimpico la Roma ospita la Dinamo Kiev per la terza giornata della prima fase di Europa League.

In casa Roma, out El Shaarawy. In attacco, Soulé e Baldanzi giocano sulla trequarti alle spalle di Dovbyk. Panchina per Dybala. In mezzo al campo si rivede Pisilli, a sinistra gioca ancora Zalewski. Hummels pronto al debutto: dovrebbe dividere il reparto con Ndicka e Angelino. Non al meglio Mancini che, a causa di qualche linea di febbre, non ha concluso l’allenamento di mercoledì ma è tra i convocati.

In casa ucraina, possibile 4-2-3-1. Vanat in vantaggio su Guerrero per la maglia da centravanti. Bragaru torna dalla squalifica e si candida come alternativa sulla trequarti.

Queste le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hummels, Ndicka, Angelino; Celik, Pisilli, Cristante, Zalewski; Soulé, Baldanzi; Dovbyk. All. Juric

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Bushchan; Karavaev, Popov, Mykhavko, Dubinchak; Shaparenko, Brazhko; Voloshyn, Buyalskyi, Kabaev; Vanat. All. Shovskovkyi

Foto: twitter Roma