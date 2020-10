Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Cska Sofia

Torna l’Europa League per la Roma che domani ospita il Cska Sofia per la seconda giornata del girone A di Europa League con i bulgari che vorranno riscattarsi dopo la sconfitta all’esordio e riparte con il trio Morales, Dinchev e Chomakov in panchina visto l’esonero di Stamen Belchev. In porta torna Pau Lopez con Ibanez, Smalling e Kumbulla sulla linea a tre di difesa. Fonseca si affida a Borja Mayoral in avanti con Perez e Mkhitaryan alle sue spalle. Saranno Karsdorp, Villar, Cristante e Spinazzola nei quattro di centrocampo. Nel Cska Sofia spazio al 4-2-3-1 con Sowe come terminale offensivo con Sinclair, Sankharé e Yomov alle sue spalle.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibañez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Cristante, Spinazzola; Mkhitaryan, Carles Perez; Borja Mayoral.

CSKA SOFIA (4-2-3-1): Busatto; Vion, Antov, Mattheij, Mazikou; Tiago Rodrigues, Youga; Sinclair, Sankharé, Yomov; Sowe.

Foto: twitter Roma