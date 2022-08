Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Cremonese

Alle 18.30 domani, all’Olimpico, la Roma ospita la Cremonese, per la penultima gara della 2a giornata di campionato.

In casa Roma, Mourinho perde Wijnaldum, che starà fuori diverso tempo per la frattura della tibia. Per il resto, Matic in leggero vantaggio su Cristante a centrocampo, con Dybala e Zaniolo dietro Abraham.

In casa Cremonese, out lo squalificato Escalante nella complicata trasferta all’Olimpico. Dessers e Okereke in attacco per i lombardi.

Queste le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp; Matic, Pellegrini; Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho.

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Bianchetti, Chiriches, Vasquez; Ghiglione, Pickel, Ascacibar, Sernicola; Zanimacchia; Okereke, Dessers. All. Alvini

Foto: twitter Roma