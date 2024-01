Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Cremonese

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Roma e Cremonese per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Solito turnover di coppa per la porta: gioca Svilar. In difesa fuori Mancini e Ndicka, ci saranno Celik e Cristante con Llorente. A centrocampo Pellegrini e Bove ai lati di Paredes, Spinazzola e Karsdorp sugli esterni. In attacco la coppia Lukaku–Belotti, riposa Dybala, Stroppa, invece, dovrà rinunciare a Sarr, ci sarà la conferma di Jungdal tra i pali. A centrocampo manca Pickel impegnato in coppa d’Africa. La coppia d’attacco dovrebbe essere formata da Ciofani e Okereke

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Belotti, Lukaku. All: Mourinho

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Collocolo, Castagnetti, Abrego, Quagliata; Ciofani, Okereke. All: Stroppa

Foto: Twitter Roma