Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Cluj

Dopo la vittoria all’esordio e il pareggio nella seconda uscita in Europa League, la Roma ospita il Cluj squadra con cui detiene il primato nel girone A. Sarà Pau Lopez a difendere i pali dei giallorossi, con Fazio, Juan Jesus e Kumbulla sulla linea di difesa. In attacco spazio al solito Borja Mayoral, con Pellegrini e Mkhitaryan ad agire alle sue spalle. Nel club romeno, Petrescu dovrà fare a meno di Cestor per un problema al tendine d’achille e a tre positivi al covid-19. Davanti alla difesa spazio alla coppia formata da Hoban e Djokovic, con Rondon, Paun e Deac sulla trequarti a supporto della punta Debeljuh.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Kumbulla, Jesus; Peres, Villar, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

Cluj (4-2-3-1): Balgradean; Susic, Manea, Ciobotariu, Camora; Hoban, Djokovic; Rondon, Paun, Deac; Debeljuh.

Foto: twitter Roma