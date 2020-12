Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Cagliari

Ecco le ultime sulle probabili formazioni di Roma-Cagliari, sfida valida per la quattordicesima giornata di Serie A 2020-21.

Fonseca non recupera Spinazzola dopo il problema di Bergamo, Di Francesco deve fare a meno di Klavan e Tripaldelli nelle retrovie, spazio a Walukiewicz dal 1′.



ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Peres; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

All. Fonseca.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone.

All. Di Francesco.

Foto: Twitter ufficiale Roma