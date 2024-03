Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Brighton

Domani alle 18:45 scenderanno in campo Roma e Brighton per la gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. Viaggia verso la conferma Svilar, così come la coppia difensiva formata da Mancini-N’Dicka. Sulla fascia sinistra torna Spinazzola, mentre a destra toccherà a Celik, visto anche l’infortunio di Kristensen e le condizioni non ottimali di Karsdorp. Nessun dubbio a centrocampo con Cristante e Pellegrini pronti ad affiancare il regista Paredes. Per quanto riguarda l’attacco, infine, il tridente dovrebbe essere formato da El Shaarawy, Lukaku e Dybala.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

BRIGHTON (3-4-2-1): Steele; Igor, Dunk, van Hecke; Lamptey, Gilmour, Gross, Estupinan; Buonanotte, Enciso; Ferguson.

Foto: Instagram Roma