Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Braga

Domani alle 18:45 scenderanno in campo Roma e Braga per la fase a campionato dell’Europa League. Ranieri pensa a Hermoso in difesa insieme a Mancini e Ndicka. Konè-Paredes coppia dei centrocampo, mentre Pisilli e Saelemaekers agiranno alle spalle di Dovbyk.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka. Hermoso; Celik, Konè, Paredes, Angelino; Pisilli, Saelemaekers, Dovbyk. All. Ranieri

BRAGA (3-4-3): Matheus; Ferreira, Niakaté, Arrey-Mbi; Roger, Moutinho, Carvalho, Gabri Martinez; Horta, El Ouazzani, Bruma. All.: Carvalhal

Foto: Instagram Roma