Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Bologna

La Roma ospita il Bologna nella gara di domani alle ore 15. In casa giallorossa, chieste risposte dopo il momento negativo.

In casa Roma, Dybala out: ha sentito un fastidio nel riscaldamento in Europa league. Sulla trequarti Baldanzi e Pisilli alle spalle di Dovbyk. Ancora out Saelemaekers, Hermoso invece spera invece di recuperare per tempo ma per la panchina.

In casa Bologna, Lykogiannis potrebbe dare il cambio a Miranda, a destra De Silvestri è favorito su Posch. In mezzo con Freuler gioca Urbanski.

Alle spalle di Castro, Orsolini si riprende il posto nell’undici titolare insieme a Odgaard e Ndoye.

Queste le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Le Fee, Konè, Zalewski; Baldanzi, Pisilli; Dovbyk. All. Juric

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Urbanski, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano

Foto: Wikipedia