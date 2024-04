Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Bologna

All’Olimpico, spareggio quarto posto tra Roma e Bologna, domani pomeriggio, in una gara che si prevedere davvero molto interessante dal punto di vista tecnico.

In casa Roma, De Rossi ha annunciato in conferenza il forfait di Lukaku. Abraham è favorito su Azmoun a sostituire il belga nell’attacco con Dybala ed El Shaarawy. In difesa, favoriti Karsdorp e Angeliño sulle fasce, in mezzo Mancini e Llorente. Rientra Cristante a centrocampo, dopo la squalifica in coppa, che in mediana affiancherà Paredes e Pellegrini.

In casa Bologna, consueto 4-2-3-1 per Motta. A centrocampo Freuler e Aebischer in mediana, ma non è da escludere la soluzione Moro. Alle spalle di Zirkzee, Orsolini e Saelemaekers sembrano sicuri di una maglia, mentre per sostituire Ferguson il ballottaggio è tra Urbanski e Fabbian con il primo favorito

Queste le probabili formazioni:

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Abraham, El Shaarawy. All: De Rossi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Urbański, Saelemaekers; Zirkzee. All: Thiago Motta

Foto: twitter Roma