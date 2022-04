Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Bodo Glimt

Domani alle 21 la gara di ritorno dei quarti di Conference League tra Roma e Bodo Glimt.

Mourinho ovviamente schiererà il miglior undici a disposizione. C’è il dubbio Mancini, che si è infortunato proprio nella gara d’andata, ed è in dubbio. In caso di forfait c’è Kumbulla. Sulle fasce agiranno Karsdorp e Zalewski, in mezzo Cristante e Oliveira. Il trio offensivo sarà composto da Pellegrini e Mkhitaryan a supporto di Abraham.

Pochi dubbi per Knutsen, squalificato dall’Uefa per l’alterco con Nuno Gomes. Moe, il capitano dei suoi, non è al meglio ma sembra intenzionato a stringere i denti e proverà a esserci dal 1′. Rispetto all’andata dovrebbe mancare Pellegrino, non al meglio. Al suo posto Solbakken, sicuramente il pericolo numero uno dei norvegesi.

Queste le probabili formazioni dell’incontro.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Mkhitaryan, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho.

Bodo Glimt (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Høibråten, Wembangomo; Vetlesen, Hagen, Saltnes; Solbakken, Espejord, Koomson. All. Kalvenes.

FOTO: Twitter Roma