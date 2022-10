Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Betis Siviglia

Domani alle 21 scenderanno in campo Roma e Betis Siviglia per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. Mourinho potrebbe fare qualche cambio rispetto alla gara di San Siro: Zalewski potrebbe dunque prendere posto sulla fascia sinistra al posto di Spinazzola. In dubbio la presenza di Lorenzo Pellegrini, che ha accusato un affaticamento al flessore e anche lui potrebbe riposare. Per il resto, non dovrebbero esserci troppe sorprese: Rui Patricio difenderà la porta giallorossa. Davanti al portiere portoghese, ci saranno Mancini, Smalling e Ibañez. Sulla corsia destra ci sarà Celik, Matic e Cristante a centrocampo. Sulla trequarti agiranno Dybala e Zaniolo alle spalle di uno tra Abraham e Belotti che si contenderanno una maglia fino all’ultimo minuto a loro disposizione.

Roma(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.

Allenatore:

Betis Siviglia(4-2-3-1): Bravo; Ruibal, Luiz Felipe, Gonzalez, Miranda; Akouokou, Guardado; Luiz Henrique, Canales, Joaquin; Willian Jose.

Foto: Mourinho Instagram