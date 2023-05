Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Bayer Leverkusen

La Roma ospita il Bayer Leverkusen nell’andata della semifinale di Europa League.

In casa giallorossa, tantissime assenze per Mourinho. Il dubbio maggiore è su Dybala. che si è allenato in gruppo, Mourinho ha detto che non è pronto dal 1′ minuti ma può essere anche pretattica. Nel dovesse essere titolare, sarà con Pellegrini dietro Abraham. Nel secondo caso possibile il doppio centravanti con Belotti e Pelegrini alle spalle. Bove pronto in mezzo con Matic, sulle fasce Celik e Spinazzola. In difesa scala Cristante vista l’emergenza totale.

Per il Bayer Leverkusen, Xabi Alonso non avrà l’ex Schick, possibile tridente con Adli come centravanti insieme a Diaby e la stella Florian Wirtz.

Queste le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Matic, Bove, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. All. Mourinho.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Palacios, Andrich, Bakker; Diaby, Adli, Wirtz. All. Alonso.