Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Bayer Leverkusen

Semifinale di andata di Europa League. In un Olimpico tutto esaurito arriva l’imbattibile Bayer Leverskusen di Xabi Alonso, che in stagione non ha ancora perso.

In casa Roma, De Rossi potrà contare su Smalling in difesa e Lukaku in attacco che in settimana hanno recuperato da alcuni problemi.

In mezzo al campo si rivede Paredes dopo la squalifica in campionato. In difesa, a destra è squalificato Celik: Llorente se la gioca con Karsdorp. A sinistra Spinazzola. In attacco tridente con Dybala ed El Shaarawy e Lukaku prima citato.

Per il Bayer Leverkusen, probabile 3-4-3. Alonso si affiderà a Boniface in avanti, supportato da Adli e Wirtz ai suoi lati. Tra i pali ci sarà il portiere di coppa, Kovar. In difesa Tah dovrebbe farcela dal 1′

Qeuste le probabili formazioni:

ROMA (4-3-3) la probabile formazione: Svilar; Llorente, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Adli, Boniface, Wirtz. All. Xabi Alonso

Foto: twitter Roma