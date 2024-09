Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Athletic Bilbao

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Roma e Athletic Bilbao per la prima giornata di Europa League. È attesa qualche modifica nell’undici titolare da parte di Ivan Juric. In porta confermato Svilar, Hermoso pronto a scendere in campo dall’inizio. Chance anche per Koné e Baldanzi, nessun dubbio su Dybala e Dovbyk. Pellegrini out per un trauma contusivo al ginocchio rimediato contro l’Udinese, così come Le Fée.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Pisilli, El Shaarawy; Dybala, Baldanzi; Dovbyk. All. Juric

ATHLETIC CLUB (4-2-3-1): Padilla; Berchiche, Vivian, Nunez, Gorosabel; Vesga, Ruiz de Galarreta; Williams, Sancet, Berenguer; Djalo.

Foto: Instagram Roma