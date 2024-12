Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Atalanta

Alle 20.45, domani, si chiude la giornata di Serie A, con la super sfida tra Roma e Atalanta.

In casa Roma, Ranieri è senza lo squalificato Pisilli. Davanti si pensa anche a Paulo Dybala da affiancare a Dovbyk. In caso di 4-4-2, El Shaarawy è favorito sulla corsia destra. Qualora si volesse optare per Hummels e la linea a tre allora Angelino e Celik avanzerebbero il proprio raggio d’azione. In mediana non ci sono al momento sorprese all’orizzonte: Kone e Cristante vanno verso la conferma.

Per l’Atalanta, De Ketelaere si candida per un posto nel trio d’attacco. Difficile non pensarlo titolare con Retegui e Lookman. In difesa c’è Kossonou in pole. Hien e Kolasinac, a meno di eccessiva stanchezza, completeranno il pacchetto arretrato. Ederson ha riposato contro lo Young Boys visto che era squalificato.

Queste le probabili formazioni:

Roma (4-4-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; El Shaarawy, Kone, Cristante, Pellegrini; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri.

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini.

Foto: sito Roma