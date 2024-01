Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Atalanta

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Roma e Atalanta per la diciannovesima giornata di Serie A. Mourinho arretra in difesa Cristante e porta in panchina l’ultimo arrvato Huijsen. A centrocampo non è al meglio Paredes che però giocherà. Torna Dybala a far coppia con Lukaku dopo il riposo in coppa Italia. Pochi dubbi per Gasperini che vista l’assenza di Lookman impegnato in Coppa d’Africa, torna Koopmeiners, mentre è aperto il ballottaggio tra Pasalic eDe Ketelaere per la seconda maglia alle spalle di Scamacca.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Llorente; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku. All.: Mourinho

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, Koopmeiners; Scamacca. All. Gasperini

Foto: Twitter Roma