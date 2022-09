Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Atalanta

Altra gara di alta classifica di questa settima giornata di Serie A è la sfida tra Roma e Atalanta all’Olimpico.

Mourinho dovrebbe arretrare di nuovo Pellegrini a centrocampo e schierare Zaniolo dal 1′, insieme a Dybala, alle spalle di Abraham. Karsdorp fuori causa per la rottura del menisco, al suo posto Celik.

In casa Atalanta, Zapata ancora out, Gasperini deve decidere sull’attacco, con il ballottaggio Muriel-Hojlund per il ruolo di prima punta.

Queste le probabili formazioni: